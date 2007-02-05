Наша Украина завтра заблокирует работу Верховной Рады

Фракция «Наша Украина» завтра будет блокировать работу Верховной Рады, требуя отчета премьер-министра Украины Виктора ЯНУКОВИЧА по поводу предложений России относительно использования украинской газотранспортной системы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил в интервью журналистам лидер фракции «Наша Украина» Вячеслав КИРИЛЕНКО.

По его словам, фракция «Наша Украина» «не начнет работать пока не заслушает отчет В.ЯНУКОВИЧА». В.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что фракция будет прибегать «ко всем адекватным мерам» для того, чтобы добиться отчета премьер-министра Украины по данному вопросу. В.КИРИЛЕНКО считает, что народные депутаты Украины, народ должен узнать, какие «революционные предложения» были с украинской стороны, о которых объявил президент России Владимир ПУТИН. Он считает, что сегодня это главный вопрос, поскольку речь может идти о «сдаче газотранспортной системы». По его словам, должно быть объявлено, о каких скважинах идет речь в России, кому эти скважины должны принадлежать. Он отметил, что сегодня на согласительном совете фракция «Наша Украина» подняла вопрос о завтрашнем отчете В.ЯНУКОВИЧА, но, безусловно, правящая коалиция не хочет, чтобы такой отчет состоялся». В.КИРИЛЕНКО также отметил, что предусматривается скоординированное действие «Нашей Украины» и БЮТ в данном вопросе.