ЮЖД считает сколько можно заработать на скоростном поезде в Крым

14:48, 24 апреля 2006
Политика
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Запуск нового поезда «Харьков-Симферополь» планируется уже в конце мая

К лету Южная железная дорога запустит ускоренный пассажирский дневной поезд «Харьков-Симферополь». Об этом, находясь в Кременчуге заявил начальник дороги Виктор ОСТАПЧУК. По его словам, данный поезд уже «забит в летний график движения». «Нам отступать теперь некуда. Будем его запускать скоро. Сейчас просчитывается цена билетов»,- сказал В.ОСТАПЧУК.

Напомним, летнее расписание вводиться на ЮЖД с 29 мая. Ранее, В.ОСТАПЧУК заявлял про запуск летом ускоренного пассажирского дневного поезда «Харьков-Кременчуг».

 

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