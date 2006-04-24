ЮЖД считает сколько можно заработать на скоростном поезде в Крым
14:48, 24 апреля 2006Политика
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Запуск нового поезда «Харьков-Симферополь» планируется уже в конце мая
К лету Южная железная дорога запустит ускоренный пассажирский дневной поезд «Харьков-Симферополь». Об этом, находясь в Кременчуге заявил начальник дороги Виктор ОСТАПЧУК. По его словам, данный поезд уже «забит в летний график движения». «Нам отступать теперь некуда. Будем его запускать скоро. Сейчас просчитывается цена билетов»,- сказал В.ОСТАПЧУК.
Напомним, летнее расписание вводиться на ЮЖД с 29 мая. Ранее, В.ОСТАПЧУК заявлял про запуск летом ускоренного пассажирского дневного поезда «Харьков-Кременчуг».
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