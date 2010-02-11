Нардеп от БЮТ утверждает, что не голосовал за скандальный закон

Народный депутат от БЮТ Святослав ОЛИЙНЫК заявляет, что сегодня, 11 февраля, не принимал участия в голосовании за принятие во втором чтении и в целом Закона «О закупке работ, товаров и услуг за государственные средства».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе депутата, соответствующее заявление С.ОЛИЙНЫК направил на имя председателя Верховной Рады Владимира ЛИТВИНА.

В частности, депутат утверждает, что отсутствовал в сессионном зале и не принимал участия в голосовании, в связи с чем отзывает свой голос.

«11 февраля 2010 года во время рассмотрения законопроекта №2263-1 я отсутствовал в сессионном зале Верховной Рады, в связи с чем не принимал участия в ее заседании и голосовании за указанный законопроект. На основании изложенного, отзываю свой голос, который был использован при голосовании 11 февраля 2010 года за принятие законопроекта « О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства» во втором чтении и в целом, и прошу его не учитывать», - говорится в заявлении С.ОЛИЙНЫКА, сообщает его пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, ВР сегодня 245 голосами приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». Из фракции БЮТ за него проголосовали 50 народных депутатов.