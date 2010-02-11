У Тимошенко передумали отменять маркировку «Без ГМО»?

Отменять маркировку «Без ГМО» слишком рано, считает глава парламентского комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по ее словам, заставить производителей маркировать продукцию «без ГМО» значительно проще, чем продукцию, содержащую трансгены. «Продукцию, не содержащую генно-модифицированные организмы, можно приравнять к экологически чистым продуктам. А это значительное конкурентное преимущество. Поэтому, я не согласна с тем, что маркировка «без ГМО» окажется проблемой для производителей такой продукции. Напротив, это дополнительный плюс для них в позиционировании на рынке», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

В то же время, глава комитета отметила, что требования о маркировке должны распространяться исключительно на органические продукты растительного и животного происхождения.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, государство должно занять жесткую позицию в отношении ГМО-продукции. Для этого есть две причины. Во-первых, вероятная скрытая биологическая угроза такой продукции. Во-вторых, отсутствие достаточных технических возможностей для контроля соответствия маркировки содержимому всех продуктов на украинском рынке.

При этом глава комитета выразила обеспокоенность в отношении того, что не все политические силы в Украине стремятся ужесточить правовое регулирование оборота ГМО-продукции на рынке. «Отмена в 2007 году правительством Виктора ЯНУКОВИЧА ряда ограничений в этой сфере вызывает вопрос о перспективах биологической безопасности в Украине», - заявила она. По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, стране необходима система защитных мер в сфере оборота ГМО для сохранения и повышения конкурентоспособности на мировом аграрном рынке. «Поэтому команда Юлии ТИМОШЕНКО продолжит политику жесткого государственного регулирования трансгенных продуктов на внутреннем рынке», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, 27 января т.г. министр экономики Богдан ДАНИЛИШИН сообщил, что Кабинет министров Украины предлагает на законодательном уровне отменить обязательную норму маркировки значком «Без ГМО» товаров, в которых ГМО содержаться не может.

17 декабря 2009 года Верховная Рада Украины приняла закон об обязательном информировании граждан о наличии в пищевых продуктах генетически модифицированных организмов (ГМО). Действие закона не распространяется на табак и табачные изделия и пищевые продукты, произведенные для личного потребления. Запрещается оборот пищевых продуктов, этикетировка которых не отвечает данному закону и соответствующим техническим регламентам. Все пищевые продукты, находящиеся в обороте в Украине, этикетируются на государственном языке Украины и содержат в доступной для восприятия потребителем форме информацию о наличии или отсутствии в пищевых продуктах ГМО, что отображается на этикетке пищевого продукта надписью «С ГМО» или «Без ГМО» соответственно.