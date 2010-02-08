Эксперт: Янукович рано или поздно станет Президентом

Глава украинского правительства и кандидат в президенты Юлия ТИМОШЕНКО, которая, по предварительным данным ЦИК, проиграла выборы лидеру оппозиции Виктору ЯНУКОВИЧУ, не сможет добиться пересмотра результатов выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал на конференции, посвященной украинским выборам, в Варшаве эксперт Польского института международных отношений (PISM) Лукаш АДАМСКИЙ.

Аналитик объяснил это более чем 3-процентной разницей в результатах обоих кандидатов и отсутствием сигналов о массовых фальсификациях во время второго тура выборов.

„Нехватка сигналов о массовых фальсификациях делает невозможным пересмотр результатов выборов и повторение ситуации 2004 года”, - сказал он.

Эксперт не исключил, что Ю.ТИМОШЕНКО может организовать акции протеста и в суде добиваться пересчета голосов, но выразил сомнение, что такие действия позволят ей не допустить в президентское кресло В.ЯНУКОВИЧА.

„ЯНУКОВИЧ рано или поздно после инаугурации станет Президентом Украины”, - сказал эксперт.

Справка УНИАН. В.ЯНУКОВИЧ, который был кандидатом от власти на выборах президента в 2004 году, был объявлен победителем, но под давлением массовых акций протеста, организованных оппозицией из-за фальсификаций, был проведен третий тур, в котором он проиграл действующему главе государству Виктору ЮЩЕНКО.