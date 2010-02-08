Жириновский уже поздравил Януковича

Заместитель председателя Государственной думы РФ, лидер ЛДПР Владимир ЖИРИНОВСКИЙ сегодня поздравил Виктора ЯНУКОВИЧА с победой на президентских выборах и направил письмо со словами утешения Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Либерально-демократической партии России.

В письме в адрес Ю.ТИМОШЕНКО сказано: «Сегодня я хочу пожелать Вам стойкости и… мужественности: все неудачи можно обернуть во благо политической карьеры. Если, конечно, не впадать в неуместную в политике нервозность, которую недруги обязательно назовут истеричностью и неуравновешенностью».

«Я баллотировался на пост Президента России четыре раза. И что? Эти попытки стали поражением лишь формально. В реальности дух мой укрепился, опыт накопился уникальный, предатели и друзья проявились, и я вновь и вновь готов идти в бой, чего и Вам желаю», - подчеркнул В.ЖИРИНОВСКИЙ.