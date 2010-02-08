Герман хочет распродать резиденции Президента

21:48, 08 февраля 2010
Политика
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...или обустроить под детские приюты

Заместитель главы Партии регионов  Анна ГЕРМАН отмечает необходимость сокращения активов Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она высказала мнение, что, в частности, у Президента может остаться только одна достойная резиденция, а остальные можно обустроить под детские приюты или распродать на аукционах.

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