Герман хочет распродать резиденции Президента

Заместитель главы Партии регионов Анна ГЕРМАН отмечает необходимость сокращения активов Государственного управления делами.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Она высказала мнение, что, в частности, у Президента может остаться только одна достойная резиденция, а остальные можно обустроить под детские приюты или распродать на аукционах.