Герман хочет распродать резиденции Президента
21:48, 08 февраля 2010Политика
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...или обустроить под детские приюты
Заместитель главы Партии регионов Анна ГЕРМАН отмечает необходимость сокращения активов Государственного управления делами.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила сегодня на пресс-конференции в Киеве.
Она высказала мнение, что, в частности, у Президента может остаться только одна достойная резиденция, а остальные можно обустроить под детские приюты или распродать на аукционах.
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