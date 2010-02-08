ЦИК осталось меньше 0,5%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 99,58% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,83% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,59%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Таким образом, В.ЯНУКОВИЧ опережает Ю.ТИМОШЕНКО на 3,24% голосов.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,37% избирателей.