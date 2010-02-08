Янукович может быть выгодным для ЕС?

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ в должности Президента Украины может быть очень выгодным партнером для Европейского Союза, поскольку не будет добиваться вступления государства в объединение 27 европейских государств.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказал известный польский эксперт Гжегож ГРОМАДСКИЙ на конференции в Варшаве, посвященной анализу итогов президентских выборов в Украине.

Аналитик отметил, что В.ЯНУКОВИЧ, которого поддерживает крупный капитал в Украине, будет декларировать желание вступить в ЕС и будет пытаться максимально использовать выгоду из активизации двустороннего сотрудничества, но на практике не будет настаивать на вступлении Украинского государства в европейское объединение.

„Для многих в ЕС такой партнер очень выгоден”, - сказал эксперт.

По мнению Г.ГРОМАДСКОГО, европейские политики, которые последние шесть лет были под активным политическим давлением украинской власти, добивавшейся предоставления Украине четкой перспективы членства в объединении, сейчас занимают выжидательную позицию.

„Главный вопрос для нас, как В.ЯНУКОВИЧ хочет интегрироваться с ЕС”, - сказал он.

Среди важных дел, которые будут определять отношения Евросоюза с Украиной, аналитик назвал подписание договора об Ассоциации, который в ходе кампании В.ЯНУКОВИЧ обещал подписать до 2011 года, соглашение о таможенном союзе с Россией, Казахстаном и Беларусью, а также признание независимости Косово.

Г.ГРОМАДСКИЙ отметил, что признание Украиной независимости Косово приведет к замораживанию отношений, а участие в таможенном союзе с бывшими советскими республиками, в который до 1991 года входила Украина, сделает невозможным создание зоны свободной торговли с ЕС.

Эксперт также отметил, что В.ЯНУКОВИЧ не имеет опыта ведения международной политики и в действительности не очень понимает в этих делах, о чем свидетельствуют его многочисленные „ляпы” на международной арене.

В то же время, эксперт отметил, что внешняя политика не является исключительной компетенцией главы государства, а значительное влияние на ее формирование имеет также правительство и парламент, в котором сегодня у В.ЯНУКОВИЧА нет большинства.

Г.ГРОМАДСКИЙ также сказал, что лидер Партии регионов вряд ли будет „срывать” отношения с НАТО.

Справка УНИАН. Организатором сегодняшней конференции, в которой приняли участие ведущие польские эксперты, специализирующиеся на украинской тематике, выступили PAUCI, Институт общественных дел, фонд Новая Восточная Европа и Институт международных отношений Варшавского университета.