ЦИК: все будет подсчитано своевременно

В Центральной избирательной комиссии надеются до конца недели получить все протоколы от окружных избирательных комиссий с "мокрыми" печатями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал член ЦИК Михаил ОХЕНДОВСКИЙ.

Он подчеркнул, что ЦИК продолжает беспокоить ситуация, сложившаяся в шести территориальных избирательных округах в Крыму, а также в нескольких округах Луганской области, связанная с медленной передачей протоколов.

Он сообщил, что на данный момент 100% данных предоставили из 17 регионов.

Остаются некоторые участки в Волынской, Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Львовской, Херсонской и Киевской областях.

В то же время он отметил, что пессимистические прогнозы, которые, в том числе, давал он лично относительно затягивания с подсчетом голосов, не сбываются, и все будет подсчитано своевременно.

Также он обратил внимание на то, что все международные наблюдатели дали высокую оценку подготовке и проведению повторного голосования.