ЦИК объявил перерыв до завтра

В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10-и часов утра 9 февраля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.

Сегодня комиссия приняла еще два протокола. Всего за день было принято 14 протоколов с «мокрыми» печатями от окружных избирательных комиссий.

Как сообщал УНИАН, ЦИК работала сейчас в режиме непрерывного заседания с целью обработки протоколов от окружных избирательных комиссий.