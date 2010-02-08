ЦИК объявил перерыв до завтра
19:20, 08 февраля 2010Политика
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Принято 14 протоколов с “мокрыми” печатями
В заседании Центральной избирательной комиссии объявлен перерыв до 10-и часов утра 9 февраля.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-служба ЦИК.
Сегодня комиссия приняла еще два протокола. Всего за день было принято 14 протоколов с «мокрыми» печатями от окружных избирательных комиссий.
Как сообщал УНИАН, ЦИК работала сейчас в режиме непрерывного заседания с целью обработки протоколов от окружных избирательных комиссий.
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