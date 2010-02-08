Тимошенко отменила пресс-конференцию

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила свою пресс-конференцию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.

О времени и дате проведения пресс-конференции Ю.Тимошенко будет сообщено дополнительно.

Как сообщал УНИАН, сначала пресс-конференция Ю.Тимошенко планировалась на 13.00, потом была перенесена на 17.00.