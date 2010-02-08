Тимошенко отменила пресс-конференцию
15:17, 08 февраля 2010Политика
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О времени и месте будет сообщено
Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отменила свою пресс-конференцию.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кабинета министров.
О времени и дате проведения пресс-конференции Ю.Тимошенко будет сообщено дополнительно.
Как сообщал УНИАН, сначала пресс-конференция Ю.Тимошенко планировалась на 13.00, потом была перенесена на 17.00.
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