ЦИК обработала 97,20% протоколов: разрыв 2,41%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 97,20% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,40% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,99%.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.

Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,41%.

Не поддержали ни одного из кандидатов 4,4% избирателей.

В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 941 тыс. 226 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 346 тыс. 196 избирателей.