ЦИК обработала 97,20% протоколов: разрыв 2,41%
13:28, 08 февраля 2010Политика
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Не поддержали ни одного 4,4%
По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 97,20% протоколов, за кандидата на пост Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 48,40% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 45,99%.
Об этом сообщает корреспондент УНИАН из Центральной избирательной комиссии.
Разрыв между В.ЯНУКОВИЧЕМ и Ю.ТИМОШЕНКО составляет 2,41%.
Не поддержали ни одного из кандидатов 4,4% избирателей.
В абсолютных цифрах за В.ЯНУКОВИЧА проголосовали 11 млн. 941 тыс. 226 избирателей, а за Ю.ТИМОШЕНКО - 11 млн. 346 тыс. 196 избирателей.
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