Герман пообещала испечь блины на площади
13:20, 08 февраля 2010Политика
3844 0
Колесников думает, что коллега увлеклась
Депутат Анна Герман собирается сама испечь блины, чтобы отпраздновать Масляную как победу Виктора Януковича.
Так она прокомментировала журналистам свое намерение устроить празднование Масляной на целую неделю.
"Я вам обещаю, что я даже блины сама испеку на этой площади. Хотя у меня лучше выходят вареники, но я постараюсь", - заявила она.
"Анна Николаевна так увлеклась процессом, что хотела праздновать всю неделю, но придется сконцентрироваться на одном воскресенье", - добавил Борис Колесников.
Как известно, Герман неделю назад объяснила появление в Киеве палаток Партии регионов как намерение отпраздновать вместе Масляную и победу Виктора Януковича.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter