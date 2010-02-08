Герман пообещала испечь блины на площади

Депутат Анна Герман собирается сама испечь блины, чтобы отпраздновать Масляную как победу Виктора Януковича.

Так она прокомментировала журналистам свое намерение устроить празднование Масляной на целую неделю.

"Я вам обещаю, что я даже блины сама испеку на этой площади. Хотя у меня лучше выходят вареники, но я постараюсь", - заявила она.

"Анна Николаевна так увлеклась процессом, что хотела праздновать всю неделю, но придется сконцентрироваться на одном воскресенье", - добавил Борис Колесников.

Как известно, Герман неделю назад объяснила появление в Киеве палаток Партии регионов как намерение отпраздновать вместе Масляную и победу Виктора Януковича.

Украинская правда