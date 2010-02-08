Колесников: никакой коалиции с БЮТ быть не может

Народный депутат Украины, первый заместитель председателя Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ исключает возможность создания большинства в Верховной Раде между фракциями ПР и БЮТ после выборов Президента Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

«Сегодня мы стоим на разных идеологических платформах. Никакой коалиции с БЮТ не может быть», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ, отвечая на вопрос журналистов относительно перспектив украинского парламентаризма в послевыборный период.

В то же время, политик не исключил, что сочетание усилий Партии регионов и БЮТ возможно в будущем, но только с целью внесения изменений в Конституцию, развития демократии в Украине и т.п.