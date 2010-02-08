ЦИК обработал 18% протоколов: разница почти 10%

По оперативным данным Центральной избирательной комиссии, согласно результатам обработки 18% протоколов, за кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА проголосовали 52,01% избирателей, за Юлию ТИМОШЕНКО – 42,66%.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные поступают в Центральную избирательную комиссию.

При этом не поддержали ни одного из кандидатов 4,25%.