Турчинов говорит, что выводы делать рано

Руководитель центрального штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ считает, что на основании результатов экзит-полов рано делать выводы относительно победителя президентских выборов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня во время брифинга.

По его словам, все результаты экзит-полов находятся в пределах статистической погрешности. «Поэтому рано делать выводы о победителе», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он отметил, что это можно будет делать только на основании реальных результатов выборов. А.ТУРЧИНОВ заметил, что в БЮТ уже через несколько часов с помощью телефонной связи поступят данные относительно голосования на участках. Он отметил, что команда Ю.ТИМОШЕНКО не теряет надежды, что украинский народ выбрал европейский путь развития. «Мы убеждены, что граждане Украины не поддержат криминалитет и бандитизм при власти», - сказал А.ТУРЧИНОВ.