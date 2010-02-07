Турчинов заявляет, что секретаря избиркома от Тимошенко нашли мертвым

Руководитель Центрального избирательного штаба кандидата на пост Президента Украины Юлии ТИМОШЕНКО Александр ТУРЧИНОВ заявляет, что в Городенковском районе Ивано-Франковской области найден мертвым секретарь участковой избирательной комиссии от Ю.ТИМОШЕНКО.

"Секретарь избирательной комиссии № 26 территориального избирательного округа № 85 в ночь перед выборами находился на избирательном участке", - сообщил А.ТУРЧИНОВ сегодня на брифинге.

Он также заявил, что "бюллетени исчезли из сейфа, где хранились и, вероятно, находятся за пределами избирательного участка".