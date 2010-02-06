БЮТ: в Секретариате Президента уничтожают документы

Партия регионов, начиная с 7 февраля 2010 года, будет пытаться дестабилизировать ситуацию в Украине путем захвата государственных учреждений, в том числе Кабинета министров, сообщает персональный сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

“Подтверждением этого является информация о том, что в санаториях и гостиницах Киева и на его окраинах расположились около 2 тысяч молодчиков частных охранных структур с восточных регионов Украины”, - отмечается в сообщении.

По информации БЮТ, “7 февраля будет доставлено еще около 5 тысяч вышеупомянутых лиц из Запорожья, Днепропетровска, Черкасс, Николаева, Харькова и Крыма”.

“Доставка молодчиков, их питание и пребывание будет оплачиваться за счет средств Партии регионов”, - утверждают в БЮТ.

В Блоке Юлии Тимошенко заверяют, что действующий Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО “полностью осведомлен с таким развитием событий и способствует этой ситуации”.

“Вызывает также вопрос информация о том, что 6-7 февраля являются по всей стране выходными, а для всех работников Секретариата Президента Украины они рабочие дни. Известно, что именно в эти дни перед работниками Секретариата поставлена задача сдать все документы в архив или их уничтожить”, - заверили в БЮТ.