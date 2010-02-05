Ющенко снял Харьковского губернатора

20:20, 05 февраля 2010
Политика
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Указ - на официальном сайте

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ № 116/2010 «Об отставке председателя Харьковской областной государственной администрации».

Текст документа размещен на официальном сайте главы государства.

“В соответствии с частью десятой статьи 118 Конституции Украины принять отставку председателя Харьковской областной государственной администрации АВАКОВА Арсена Борисовича”, - говорится в документе.

Справка УНИАН, 3 февраля Харьковский облсовет на 53-й сессии 5-го созыва выразил недоверие председателю облгосадминистрации Арсену АВАКОВУ. Вопрос о недоверии губернатору был внесен фракциями Партии регионов и Коммунистической партии. За это решение проголосовали 105 депутатов из 107 присутствующих.

Свое решение депутаты мотивировали тем, что А.АВАКОВ использует административный ресурс во время выборов Президента Украины.

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