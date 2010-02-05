Ющенко велел круглосуточно охранять членов Центризбиркома

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим распоряжением дал поручение Управлению государственной охраны Украины осуществлять круглосуточную охрану членов Центральной избирательной комиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, В.ЮЩЕНКО ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины “О безотлагательных мерах по обеспечению законности и правопорядка во время проведения повторного голосования по выборам Президента Украины».

Этим решением предусмотрено, что Служба безопасности Украины, Управление государственной охраны Украины, МВД во время подготовки, проведения повторного голосования и установления результатов выборов Президента Украины должны “принять исчерпывающие меры по обеспечению государственной безопасности, недопущению проявлений террористического характера”, а также усилить меры по своевременному выявлению и пресечению противоправных действий в отношении кандидатов на пост Президента, ЦИК, окружных и участковых избирательных комиссий, других субъектов избирательного процесса, в том числе со стороны субъектов избирательного процесса. Кроме того, эти ведомства должны охранять помещение ЦИК.