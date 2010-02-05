Ющенко снял шестерых послов сразу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО освободил от должности ряд послов в разных странах мира.

Соответствующие указы размещены на официальном сайте главы государства.

Так, Президент освободил Бориса БАЗИЛЕВСКОГО от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Ирландии.

Также В.ЮЩЕНКО освободил Игоря ПОЛИХУ от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Индия, а также от должности Посла Украины в Бангладеш, в Республике Мальдивы, в Демократической Социалистической Республике Шри-Ланка, в Королевстве Непал по совместительству.

Кроме того, Президент освободил Игоря ЛОГИНОВА от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Исламской Республике Иран; Ивана ДОВГАНИЧА - от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Социалистической Республике Вьетнам и от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Камбоджа по совместительству; Игоря ЛОССОВСКОГО - от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Малайзии.

Инна ОГНИВЕЦ освобождена от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Словацкой Республике.