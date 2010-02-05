Третьяков в знак протеста выходит из Нашей Украины

Народный депутат Украины, заместитель председателя фракции “Наша Украина - Народная самооборона” в Верховной Раде Украины Александр ТРЕТЬЯКОВ выходит из партии “Наша Украина”. Об этом он сообщил УНИАН.

По словам А.ТРЕТЬЯКОВА, он считает в дальнейшем принципиально невозможным для себя пребывание в рядах партии, почетным председателем которой является Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, после того как глава государства подписал последний парламентский закон о поправках к избирательному законодательству (3 февраля этого года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон о выборах Президента Украины, инициированных Партией регионов - УНИАН).

“По моему мнению, недопустимо, когда Президент, который должен быть гарантом Конституции, подписывает закон, который под предлогом усовершенствования избирательных норм открывает путь к еще большим нарушениям избирательного законодательства и тем самым ставит под сомнение волеизъявление миллионов граждан. Как известно, воздержаться от такого шага Президента призывали квалифицированные эксперты, авторитетные европейские институты, однако он проигнорировал их мнение. Кроме того, Президенту так же было известно, сколько вопиющих нарушений было допущено при принятии самого закона в парламентском зале. Однако он пошел на этот шаг, причем, судя по скорости подписания законопроекта, сделал это без сомнений и колебаний”, - заявил А.ТРЕТЬЯКОВ.

Он отметил, что “Наша Украина” всегда была для него “политической силой, которая отстаивала принципы демократии и парламентаризма, была противовесом узурпации власти в стране кем-либо. Однако последние действия Президента резко расходятся с этими принципами. Поэтому, каким бы тяжелым это решение не было для меня, не вижу возможным для себя пребывание в партии”. “Мы по-разному сегодня видим демократию с Виктором ЮЩЕНКО. Мое молчаливое согласие в известной мере было бы поддержкой действий Президента”, - сказал А.ТРЕТЬЯКОВ.