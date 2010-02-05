Регионалы желают Тимошенко «избавиться от страхов»

Партия регионов заявляет, что ее сторонники не намерены препятствовать кандидату в президенты Юлии ТИМОШЕНКО молиться на Софийской площади.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении пресс-службы Партии регионов.

“Так случилось, что в последний день избирательной агитации Виктор ЯНУКОВИЧ и Юлия ТИМОШЕНКО будут собирать своих сторонников на двух соседних площадях – возле Михайловского и возле Софийского соборов”, - отмечается в заявлении.

“Юлия ТИМОШЕНКО выбрала общую молитву. Виктор ЯНУКОВИЧ, который считает молитву формой интимного общения с Богом, которая не совместима с шоу, выбрал другой формат общения со сторонниками – митинг-концерт”, - сказано в документе.

В Партии регионов отметили, что с удивлением прочитали высказывание представителей БЮТ о якобы каких-то намерениях с нашей стороны препятствовать мероприятию, который проводит Юлия ТИМОШЕНКО”. “Это – выдумки и излишние страхи Юлии Владимировны. И мы искренне желаем, чтобы она от этих страхов избавилась”, - отмечают в Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 18.00 на Софийской площади состоится Молитва за Украину с предстоятелями христианских церквей Украины при участии Ю.ТИМОШЕНКО.

Также сегодня в 18.00 на соседней Михайловской площади запланированы митинг и концерт в поддержку В.ЯНУКОВИЧА.

По данным Центра общественных связей Главного управления МВД Украины в г. Киеве, охрану общественного порядка во время этих массовых мероприятий будут обеспечивать около 900 милиционеров, включая резерв.