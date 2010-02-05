Ющенко не спешит звать Зурабова с верительными грамотами?

Дата вручения новым послом России в Украине Михаилом ЗУРАБОВЫМ верительных грамот Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО пока не согласована.

Об этом УНИАН сообщил заместитель главы Секретариата Президента Украины Андрей ГОНЧАРУК.

Однако, по его словам, он не видит проблемы в том, чтобы это было сделано в ближайшее время. “Это нормальная международная практика, когда верительные грамоты передаются не сразу, а через неделю или даже месяц, два”, - сказал он.

А.ГОНЧАРУК опроверг информацию о якобы существовании договоренности между украинской и российской стороной, что - как компромисс - документы будут адресованы В.ЮЩЕНКО, но М.ЗУРАБОВ не будет вручать их ему.

Он подчеркнул, что в соответствии с международными нормами в верительных грамотах должна быть фамилия того, кому вручаются эти документы, и если российский посол не вручит их В.ЮЩЕНКО, грамоты придется переделывать.

По словам А.ГОНЧАРУКА, после вручения копий верительных грамот в МИД Украины М.ЗУРАБОВ де-факто может приступить к исполнению обязанностей посла, но принимать участие в событиях, а тем более проводить встречи с главой государства он не может, пока лично не вручит ему верительные грамоты.

Как сообщал УНИАН, М.ЗУРАБОВ был назначен послом в Украине вместо Виктора ЧЕРНОМЫРДИНА в начале августа 2009 года. Однако через несколько дней после подписания соответствующего указа Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ направил своему украинскому коллеге В.ЮЩЕНКО послание, в котором обвинил его в проведении антироссийского курса и объявил о решении отсрочить направление посла в Киев.

17 января на Украине состоялся первый тур президентских выборов.

Через два дня, 19 января, Президент РФ поручил М.ЗУРАБОВУ приступить к исполнению обязанностей, а также назначил его своим спецпредставителем по развитию торгово-экономических отношений с Украиной.

В соответствии с дипломатической практикой, после прибытия в Киев новый посол должен, в первую очередь, посетить украинский МИД и вручить копии верительных грамот. После этого он де-факто может приступить к работе посла. После вручения верительных грамот Президенту Украины он станет послом и де-юре.

22 января газета "Коммерсант" написала, что прибытие в Киев нового посла России может вылиться в новый дипломатический скандал - администрация В.ЮЩЕНКО намерена рекомендовать МИД не принимать у российского дипломата копии верительных грамот. По данным издания, свои рекомендации администрация В.ЮЩЕНКО мотивирует тем, что в документах не указано имя украинского Президента, которому посол будет вручать эти грамоты. Если копии верительных грамот у М.ЗУРАБОВА не примут, посол не сможет приступить к исполнению своих обязанностей.

В свою очередь, руководитель МИД РФ Сергей ЛАВРОВ на пресс-конференции 22 января заявил, что Россия будет соблюдать все протокольные традиции во время вручения новым послом верительных грамот Президенту Украины.

25 января М.ЗУРАБОВ вручил копии верительных грамот министру иностранных дел Украины Петру ПОРОШЕНКО.