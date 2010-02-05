В ПР намекнули Луценко, что Янукович ничего ему не сделает
Клюеву кажется, что Ющенко не уедет
Народный депутат от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ уверен, что политических оппонентов Виктора ЯНУКОВИЧА не ожидают политические репрессии в случае его победы на выборах.
Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», обнародованном на сайте издания.
Отвечая на вопрос эмигрирует ли в случае победы В.ЯНУКОВИЧА нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО, А.КЛЮЕВ сказал: «Мне кажется, он останется в Украине». «Виктор ЯНУКОВИЧ не пойдёт на репрессии по отношению к своим политическим оппонентам. Наоборот, он стремится объединить всех политиков для развития нашего государства», - отметил народный депутат. По его словам, пять лет назад Украина уже упустила такой шанс и выборы на самом деле выиграл не В.ЮЩЕНКО, а В.ЯНУКОВИЧ. «И выиграл цивилизованно. Я могу это чётко сказать именно потому, что работал в штабе Виктора Фёдоровича в 2004 году – как и сегодня, координировал работу местных штабов. То, что у него забрали пост фактически насильно, это факт», - сказал он. А.КЛЮЕВ отметил, что третий тур был незаконным, назначенным под давлением толпы.