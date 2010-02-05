В ПР намекнули Луценко, что Янукович ничего ему не сделает

Народный депутат от Партии регионов Андрей КЛЮЕВ уверен, что политических оппонентов Виктора ЯНУКОВИЧА не ожидают политические репрессии в случае его победы на выборах.

Об этом он заявил в интервью журналу «Фокус», обнародованном на сайте издания.

Отвечая на вопрос эмигрирует ли в случае победы В.ЯНУКОВИЧА нынешний Президент Виктор ЮЩЕНКО, А.КЛЮЕВ сказал: «Мне кажется, он останется в Украине». «Виктор ЯНУКОВИЧ не пойдёт на репрессии по отношению к своим политическим оппонентам. Наоборот, он стремится объединить всех политиков для развития нашего государства», - отметил народный депутат. По его словам, пять лет назад Украина уже упустила такой шанс и выборы на самом деле выиграл не В.ЮЩЕНКО, а В.ЯНУКОВИЧ. «И выиграл цивилизованно. Я могу это чётко сказать именно потому, что работал в штабе Виктора Фёдоровича в 2004 году – как и сегодня, координировал работу местных штабов. То, что у него забрали пост фактически насильно, это факт», - сказал он. А.КЛЮЕВ отметил, что третий тур был незаконным, назначенным под давлением толпы.