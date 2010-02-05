Зурабов после встречи с Януковичем «проглотил язык»

В центральном офисе Партии регионов Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Михаил ЗУРАБОВ воздержался от общения с представителями украинских и российских средств массовой информации.

Как передает корреспондент УНИАН, журналисты надеялись получить от посла ответ на некоторые актуальные вопросы, в частности, о перспективах вручения верительных грамот Президенту Украины.

После проведения встречи с кандидатом на пост главы государства, лидером Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ М.ЗУРАБОВ не отреагировал на просьбу журналистов пообщаться. Посол, не говоря ни одного слова, прошел между выставленными камерами и вышел из помещения.