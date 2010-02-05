Сегодня последний день агитации на выборах Президента Украины.

В соответствии с принятым Центральной избирательной комиссией Календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению голосования по выборам Президента Украины 7 февраля 2010 года, агитация кандидатов в президенты началась с 26 января и продолжится до 24.00 5 февраля.

Результаты второго тура голосования по выборам Президента Украины ЦИК должна установить не позднее 17 февраля.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с официальными результатами голосования 17 января, во второй тур президентских выборов вышли Виктор ЯНУКОВИЧ, получивший 35,32% голосов избирателей, и Юлия ТИМОШЕНКО – 25,05%.