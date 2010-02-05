БЮТ: Москаль - нормальный мент, который на дух не переносит бандитов

Отстранение Геннадия МОСКАЛЯ от должности начальника милиции Крыма не отразится на проведении в автономии второго тура выборов Президента Украины, считает глава республиканского штаба кандидата в президенты Юлии ТИМОШЕНКО Андрей СЕНЧЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, во время чат-конференции Центра журналистских расследований, отвечая на вопрос, отразится ли на втором туре отставка Г.МОСКАЛЯ, А.СЕНЧЕНКО сказал: «Да никак не отразится».

«МОСКАЛЬ - нормальный мент, как говорят, который на дух не переносит бандитов. Я думаю, что в крымской милиции много таких людей, хотя есть и другие, которые вторую зарплату получают именно от бандитов. Выборы - это как раз возможность увидеть и почувствовать, кого в нашей стране больше», - добавил руководитель штаба Ю.ТИМОШЕНКО в Крыму.

Как сообщал УНИАН, 19 августа 2009 года Кабинет министров назначил Г.МОСКАЛЯ заместителем министра внутренних дел Украины - начальником милиции Крыма. Г.МОСКАЛЬ совмещал работу милиции с работой в Верховной Раде Украины (фракция «Наша Украина - Народная самооборона»).

Партия регионов обвиняла Г.МОСКАЛЯ в нарушении законодательства. Г.МОСКАЛЬ утверждал, что в силовом ведомстве трудится на общественных началах и зарплату не получает.

Президент Виктор ЮЩЕНКО указом от 1 февраля остановил распоряжение Кабмина о назначении Г.МОСКАЛЯ. При этом речь идет о документе правительства от 16 декабря 2009 года. Президент также обратился в Конституционный Суд с просьбой проверить конституционность распоряжения правительства.

Г.МОСКАЛЬ назвал действия В.ЮЩЕНКО «агонией». «Это же додуматься надо: снимать высших руководителей МВД специально ко второму туру выборов, чтобы фальсификаторам и провокаторам нечего было бояться… Весь админресурс в Крыму находится в руках Партии регионов, а те - вхожи к Президенту», - сказал он.

3 февраля МВД возложило временное исполнение обязанностей начальника крымской милиции на Евгения БИДАШКО, который занимает должность первого заместителя руководителя главка МВД в автономии - начальника Управления по борьбе с организованной преступностью.

Заместитель председателя Партии регионов Василий ДЖАРТЫ заявил, что Г.МОСКАЛЬ - «верный слуга ЛУЦЕНКО и ТИМОШЕНКО - наконец-то оставил должность, которую незаконно занимал, и убежал из Крыма».