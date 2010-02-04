Украине готовят «сценарий беспредела»?

Одна из политических сил целенаправленно готовит «сценарий беспредела», когда страна может быть ввергнута в хаос, заявил сказал заместитель секретаря СНБО Дмитрий ВЫДРИН в ходе видеомоста Киев-Москва, посвященного выборам Президента Украины и украинско-российским отношениям.

Как передает корреспондент УНИАН, он выразил обеспокоенность попытками уничтожить репутацию людей, которые могут быть «третейскими судьями» при возникновении конфликтной ситуации, обратил внимание на обвинения одной из политических сил в адрес журналистов в продажности. «Меня волновало, когда начала целенаправленно уничтожаться репутация ЦИК, когда было заявлено о том, что ЦИК уже в первом туре участвует в подтасовках», - сказал Д.ВЫДРИН.

Также, по его мнению, начала целенаправленно уничтожаться репутация международных наблюдателей. По его словам, об этом свидетельствует тот факт, что на 3 тысячи официальных наблюдателей появилось почти столько же «лженаблюдателей от Грузии». «Это была попытка уничтожить авторитет и репутацию международных наблюдателей как таковых», - считает Д.ВЫДРИН.

«Все эти факты говорят о том, что одна из политических сил целенаправленно готовит сценарий, который можно назвать хаотическим сценарием, сценарий беспредела, когда страна может быть ввергнута в хаос тем, что не будет признана победа того или иного претендента в силу того, что не к кому будет апеллировать: ЦИК и журналисты - без репутации, наблюдателям никто не верит», - сказал он.