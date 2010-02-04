Ющенко подписал изменения к закону о военном положении

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон об изменениях к Закону “О правовом режиме военного положения”.

Об этом сообщает официальный сайт Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла данный закон 21 января.

По закону, во время военного положения предусмотрена возможность вводить трудовую повинность для трудоспособных лиц, не привлеченных к работе в оборонной сфере и сфере обеспечения жизнедеятельности населения и не забронированных за предприятиями, учреждениями и организациями на период мобилизации и военного времени, с целью выполнения работ, имеющих оборонный характер, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного, природного и военного характера, которые возникли в период действия военного положения, и их последствий, и привлекать их в условиях военного положения к общественно полезным работам, которые выполняются для удовлетворения нужд Вооруженных Сил Украины, других военных формирований и сил гражданской защиты в обеспечении функционирования национальной экономики и системы обеспечения жизнедеятельности населения и не нуждаются, как правило, в специальной профессиональной подготовке работников.

Работникам, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, по окончании таких работ предоставляется предыдущая работа (должность), а в случае ее отсутствия – другая равноценная работа (должность) на том же или, при согласии работника, на другом предприятии, в учреждении, организации. Порядок привлечения трудоспособных лиц в условиях военного положения к общественно полезным работам с определением ориентировочного перечня таких работ и механизма предоставления компенсации (вознаграждения) за их выполнение устанавливается Кабинетом министров Украины.

В процессе трудовой деятельности лиц, в отношении которых введена трудовая повинность, обеспечивается соблюдение таких стандартов, как минимальная заработная плата, минимальный срок отпуска и время отдыха между сменами, максимальное рабочее время, учет состояния здоровья человека и тому подобное. На время привлечения работающего человека к выполнению трудовой повинности вне места его работы по трудовому договору за ним по окончании выполнения таких работ сохраняется соответствующая работа (должность).