Лавринович: у Тимошенко пропало все

В Партии регионов надеются, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня определится относительно изменений к закону о президентских выборах, которые, в частности, касаются кворума в избирательных комиссиях.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сказал первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Партии регионов Александр ЛАВРИНОВИЧ.

«Уверен, что сегодня будет реакция Президента», - сказал он, напомнив, что закон уже направлен на подпись главе государства.

В то же время, А.ЛАВРИНОВИЧ отказался прогнозировать решение В.ЮЩЕНКО. «Я не могу прогнозировать его действие и поведение», - сказал он, выразив надежду, что Президент заинтересован в том, чтобы «не быть участником тех действий, которые запланированы одним из кандидатов».

При этом А.ЛАВРИНОВИЧ выразил убеждение, что принятие данного закона сделало невозможной реализацию планов Юлии ТИМОШЕНКО по фальсификации выборов.

Комментируя сегодняшнюю пресс-конференцию Ю.ТИМОШЕНКО, А.ЛАВРИНОВИЧ заметил: «Это был интересный сеанс психогипноза и внушения человека, у которого пропало все».

По его словам, планы фальсификации выборов были Партией регионов своевременно расшифрованы и сделаны невозможными. «Потому ей (ТИМОШЕНКО) настолько горько терять последнюю надежду, что она обращается ко всему и в этом мире, и в другом мире, чтобы они помогли ей обеспечить возможность устанавливать результаты выборов, как она хочет», - сказал он.

Также А.ЛАВРИНОВИЧ отверг любые обвинения, что принятый вчера парламентом закон дает возможность «выбрасывать людей» из избирательных комиссий. По его словам, если они придут на работу своевременно, то будут работать.

По его мнению, также является невозможным сценарий, согласно которому комиссии делятся пополам, и будет принято два протокола. А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что для этого есть суды, которые могут принять решение о пересчете голосов, и этот пересчет вообще, по мнению А.ЛАВРИНОВИЧА, может осуществляться даже в прямом эфире.