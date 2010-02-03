Внеочередное заседание СНБО перенесли

Запланированное на сегодня на 16.00 заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины переносится на другое время.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СНБО.

В сообщении отмечается, что заседании СНБО переносится в связи с необходимостью завершения работы специальной рабочей группы Аппарата СНБО по вопросу «О предложении Совета национальной безопасности и обороны Украины относительно объявления города Калуш и Калушского района Ивано-Франковской области Украины зонами чрезвычайной экологической ситуации», а также на основании проведения Президентом Виктором ЮЩЕНКО 2 февраля в Калуше расширенного совещания с участием членов Кабинета министров, представителей территориальной общины города, ученых, а также совещания у Президента рабочей группы по этому вопросу 3 февраля.

О времени проведения заседания СНБО Украины будет дополнительно сообщено после доклада Президенту об окончательной готовности этого вопроса для рассмотрения Советом национальной безопасности и обороны Украины.