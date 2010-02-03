Тимошенко: мысли демократов уже на следующих выборах

Кандидат в президенты, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО считает неподдержку во втором туре ее кандидатуры лидерами демократического лагеря абсурдной позицией, которая может привести к потере Украиной государственности и демократических достижений.

Как передает корреспондент УНИАН, во время встречи с активом Тернополя она заметила, что в канун первого тура выборов всех кандидатов призывала «не поливать друг друга грязью», а в канун второго тура – поддержать кандидата от национал-демократических сил.

«Я объясняла – у нас у всех один оппонент, а точнее, враг. И предлагала: давайте видеть одного оппонента, а не бороться между собой. Но сейчас все ушли готовиться к местным выборам и парламентским, тем самым продемонстрировав, что они все борются за себя, за свое будущее в политике, но не за интересы государства», – убеждена Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, те представители демократических сил, которые открыто не заявили о ее поддержке во втором туре президентских выборов, побоялись потерять часть избирателей во время выборов в местные советы. «Они решили, что если сейчас заговорят о поддержке, то как они потом будут отдирать свой электорат», – считает Ю.ТИМОШЕНКО.

Она также отметила, что призывы голосовать против обоих кандидатов в президенты, которые раздаются, в частности, из демократического лагеря, – это технология для запада и центра Украины, которая работает на Виктора ЯНУКОВИЧА. «Мы проследили заказные материалы в одной из газет, которые призывали голосовать против всех, и обнаружили, что эти материалы были проплачены из штаба Партии регионов. И когда говорят, что ЯНУКОВИЧ и ТИМОШЕНКО одинаковые, – это тоже технология. Но какие же мы одинаковые, если мы из разных галактик», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При этом она заметила, что является оптимистом, и выразила уверенность, что во втором туре «все эти черные технологии не сработают». Иначе, предостерегла Ю.ТИМОШЕНКО, украинцы могут обретенную государственность.

«Давайте проголосуем против всех, давайте не придем на выборы и снова создадим в истории черную страницу сдачи своего государства», – заявила Ю.ТИМОШЕНКО.