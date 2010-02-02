Янукович: эта власть уже приплыла

Кандидат в президенты, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что действующее правительство доводит страну до банкротства, тратя авансом уже сегодня 1,5 млрд. грн. средств бюджета, предусмотренных на третий-четвертый кварталы года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Енакиево Донецкой области.

По его убеждению, правительство под руководством премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО сегодня уже не способно руководить государством. «То, что казначейские счета пусты и что сегодня практически уже с третього-четвертого квартала переброшено на февраль 1,5 млрд. грн. прибыли авансом заранее, это свидетельствует, что эта власть уже приплыла, к чему стремилась – к банкротству», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Он отметил, что сразу после выборов появится вопрос «отлучения от власти этого правительства». При этом В.ЯНУКОВИЧ выразил мнение, что «они сами разбегутся».

Лидер Партии регионов констатировал, что из-за недофинансирования местных бюджетов на грани фола находится выплата зарплат и пенсий.