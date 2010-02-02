Эксперт считает, что со вчерашним выступлением Янукович прокололся

Заместитель директора Агентства моделирования ситуаций (АМС) Алексей ГОЛОБУЦКИЙ считает, что вчерашнее выступление кандидата в президенты Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в программе «Лучший кандидат» на телеканале ICTV было ориентировано не на собственного избирателя, а на либеральный электорат Сергея ТИГИПКО и Арсения ЯЦЕНЮКА.

Об этом говорится в комментарии А.ГОЛОБУЦКОГО, переданном агентству УНИАН.

По мнению эксперта, в выступлении В.ЯНУКОВИЧА не просматривался сильный и харизматичный политик, которого привыкли видеть в нем жители Донецка, Луганска, Харькова, и именно такой его образ будут в дальнейшем формировать его имиджмейкеры.

«Слушая ЯНУКОВИЧА, иногда складывалось впечатление, что он продолжает свое выступление в Давосе. Его риторика совсем не соответствовала тому образу политика, к которому привык избиратель ЯНУКОВИЧА. Очевидно, что, по замыслам спичрайтеров и имидмейкеров, в эфире ЯНУКОВИЧ должен был побороться за избирателя, голосовавшего в первом туре за ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА», - считает политолог.

В то же время, по мнению А.ГОЛОБУЦКОГО, такой прием не оправдан и опрометчив, особенно в последние дни кампании, когда кандидат не должен преподносить сюрпризы и удивлять новаторством, а должен, напротив, четко подтверждать и закреплять основные тезисы избирательной кампании.

«Избиратель ТИГИПКО и ЯЦЕНЮКА, способный проголосовать за лидера Партии регионов – это, в большинстве своем, избиратель, ушедший от него ранее. И для того, чтобы его вернуть, не надо было демонстрировать новые качества – необходимо было показать того ЯНУКОВИЧА, за которого избиратель стоял на площадях в 2004 году», - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.