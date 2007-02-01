Самолет с премьером на борту посадили в Херсоне

Премьер-министр Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл с рабочей поездкой в Херсонскую область.

Как передает корреспондент УНИАН, только что самолет главы правительства приземлился в аэропорту Херсона.

Предусматривается, что в ходе поездки премьер посетит город Каховка (Херсонская область), где примет участие в торжественных мероприятиях открытия школы-новостройки СШ №5.

После этого премьер посетит ОАО «Херсонский судостроительный завод», где ознакомится с работой предприятия и пообщается с трудовым коллективом.

Во второй половине дня В.ЯНУКОВИЧ отправится в Херсонский областной музыкально-драматический театр им. Николая Кулиша, где с административно-хозяйственным активом области проведет совещание, посвященное проблемам развития региона.

В поездке премьера сопровождают вице-премьер по вопросам ЖКХ Владимир РЫБАК, министр охраны окружающей природной среды Василий ДЖАРТЫ, министр аграрной политики Юрий МЕЛЬНИК, министр науки и образования Станислав НИКОЛАЕНКО, министр труда и социальной политики Михаил ПАПИЕВ, министр транспорта и связи Николай РУДЬКОВСКИЙ, министр промышленной политики Анатолий ГОЛОВКО, а также председатель ГНА Украины Анатолий БРЕЗВИН.

Как сообщал сайт УНИАН, самолет с официальной делегацией приземлился в Николаеве.