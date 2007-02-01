Самолет Януковича совершил вынужденную посадку

Самолет с членами официальной делегации, сопровождающей премьер-министра Виктора Януковича в ходе его сегодняшней рабочей поездки в Херсонскую область, вместо Херсона приземлился в Николаеве.

Причиной тому стали неблагополучные погодные условия в самом Херсоне.

Как ожидается, самолет Януковича также зайдет на посадку в Николаеве.

Янукович полетел в Херсон двумя самолетами

Премьер-министр Украины Виктор Янукович совершит сегодня рабочий визит в Херсонскую область.

Как ожидается, в ходе поездки Янукович примет участие в открытии новостройки общеобразовательной школы № 5 в городе Каховка, посетит Херсонский судостроительный завод, проведет совещание с хозактивом области.

В поездке Главу правительства сопровождают министры Рыбак, Мельник, Николаенко, Поляченко, Папиев, Головко, Рудьковский, народные депутаты Самойлик, Казаков, Заплатинский, председатель Фонда госимущества Семенюк, глава ГНАУ Брезвин, глава «Ощадбанка» Морозов, замгенропкурора Кудрявцев, другие лица.

Обком со ссылкой на Обозреватель