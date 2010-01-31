Тимошенко сказала, что сделает в первый день президентства

Кандидат на пост Президента Украины, премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО заявляет, что уже в первый день работы в должности главы государства отзовет вето на новый Бюджетный кодекс.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер заявила под время телемоста с городами Днепропетровской области.

Глава правительства отметила, что сделает все возможное, чтобы государственный бюджет на 2010 год был принят в максимально короткие сроки.

"Я отзову вето Президента на Бюджетный кодекс в первый же день вступления в должность, поскольку это вето было наложено по политическим причинам. Мы также за неделю примем бюджет, который с 15 сентября прошлого года находится на рассмотрении в парламенте", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она напомнила, что новый госбюджет-2010, согласно новому Бюджетному кодексу, предусматривает, что часть местных налогов, в частности, налог на прибыль и налог на доходы физических лиц, будет оставаться на местах.

"Каждое село, поселок и город будет иметь свой бюджет развития, который будет состоять из надежных поступлений, деньги будут оставаться на местах. Это будет бюджетная революция, которая даст возможность нашим селам и городам расцвести", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря в 2009 г. Верховная Рада не смогла преодолеть вето Президента Украины на закон «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины».

В то же время, парламент не поддержал предложение Комитета ВР по вопросам бюджета о том, чтобы заветированный закон доработать на следующей сессии.

Как отметил председательствующий на заседании парламента первый заместитель председателя Верховной Рады Александр ЛАВРИНОВИЧ, в связи с этим данный закон считается отклоненным.

В июне 2009 года данный закон поступил на подпись Президенту, но Виктор ЮЩЕНКО заветировал его, мотивируя это тем, что предложенное новой редакцией Бюджетного кодекса нормирование бюджетного процесса и межбюджетных отношений не удовлетворяет нормам Конституции Украины, не учитывает конституционную модель построения и осуществления публичной власти в государстве, а также не согласовывается с другими законами, которые являются базовыми в урегулировании данных отношений.