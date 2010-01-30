Литвин наконец объяснил, почему его фракция голосовала за отставку Луценко

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заявляет, что фракция Блока Литвина при голосовании за отставку Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел руководствовалась принципом о необходимости деполитизации Министерства внутренних дел.

Об этом спикер заявил в интервью газете «Левый берег».

«В нашей предвыборной программе четко зафиксировано: полная деполитизация, департизация и декоммерциализация правоохранительной и силовой систем страны», - сказал В.ЛИТВИН.

«Это - принцип, и мы ему не изменяем», - подчеркнул он.

Также В.ЛИТВИН отметил, что ранее неоднократно заявлял и сейчас настаивает, что глава МВД должен быть не в политическом процессе - над ним.

Кроме того, по словам В.ЛИТВИНА, он полагал, что и со стороны инициаторов рассмотрения вопроса об отставке Ю.ЛУЦЕНКО, и, собственно, при отчете министра будет продемонстрирован государственный подход. Однако то, что происходило в ВР, спикер назвал «пещерным уровнем». «Министр и отдельные депутаты говорили на только им понятном языке», - отметил он.

Наконец, добавил В.ЛИТВИН, при всем нижайшем уровне авторитета Верховной Рады, не министр вправе давать ей оценки. «ЛУЦЕНКО же вел себя так, как будто собирается уволить Верховную Раду. Получилось наоборот», - подчеркнул спикер.

«Это - та принципиальная мотивация, которая лежала в основе решения», - добавил В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, 28 января 2010 года Верховная Рада Украины приняла постановление "Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины". "За" проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале, в частности и 19 депутатов от Блока Литвина.

После этого голосования в БЮТ выражали мнение, что поддержка Блоком Литвина отставки Ю.ЛУЦЕНКО свидетельствует о том, что Блок Литвина на президентских выборах делает ставку на лидера Партии регионов, кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА.