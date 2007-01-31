Чечетов не понимает, почему мальчики и девочки говорят вместо Ющенко

Зам главы фракции Партии регионов Михаил Чечетов в интервью УНИАН заявил, что о дополнительных требованиях к предполагаемым участникам инициированного Президентом очередного национального круглого стола по подготовке "дорожной карты" выполнения Универсала национального единства, он хотел бы услышать от Виктора Ющенко, а не от «мальчиков и девочек» из Секретариата и пресс-службы Президента.

«Плохой мир лучше доброй войны, - сказал Чечетов. - Но за круглый стол нужно садиться без всяких ультиматумов.

Ультимативный тон разговора свойствен тем, у кого нет других аргументов, и кто таким способом демонстрирует свою слабость. Сильный никогда не ставит никаких условий, он просто садится за стол и начинает разговор. Была одна политическая ситуация, она стала другой, – давайте садиться и говорить. Если появились новые темы для обсуждения, давайте и их обсудим. Возможно, здесь есть еще и расчет: если одна сторона не хочет садиться за круглый стол, то выставляет другой стороне дополнительные условия, чтобы та же отказалась от переговоров.

Но нужно учесть, что одно дело, когда что-то произносит сам Президент, и совсем другое, когда кто-то говорит от имени Президента – то ли пресс-служба, то ли Секретариат Президента. Мы не можем судить о позиции Президента по словам пресс-секретаря. За последнюю неделю я не слышал ни одного комментария Президента. А все эти мальчики из Секретариата и девочки из пресс-службы много чего наговорили: давали какие-то оценки и учили всю страну, парламент и Кабинет министров, как и что делать. Виктор Андреевич Ющенко всегда был нацелен на диалог, и хотелось бы его услышать».

"А дискуссии на уровне мальчиков и девочек, – добавил Чечетов, - это так, для широкой общественности. Почему эти мальчики и девочки считают, что они умнее Министерства юстиции, юридических служб Верховной Рады и Кабинета министров, депутатского корпуса, который проголосовал за закон о Кабмине? Не нужно преувеличивать свою роль в истории".

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