Примут ли Янукович–Мороз ультиматум Ющенко?

Президент пересолил... Почему вместо Президента говорят мальчики и девочки?.. Хотелось бы услышать позицию самого СНБО... Если сфабрикуют закон о Президенте, то зачем комедия с круглым столом?.. Чечетов, Бокий, Кириленко и др. В понедельник, пресс-секретарь Президента сообщила, что всеукраинский круглый стол, который Президент Виктор Ющенко предложил провести 14 февраля, может состояться при определенных условиях – с повестки дня круглого стола должны быть сняты все вопросы, способные завести диалог в тупик. Среди таких вопросов: согласование позиций относительно закона о Кабинете министров, отказ от отмены должности секретаря СНБО, инициативы относительно закона о Президенте Украины и нового закона об основах внешней и внутренней политики. Причиной выдвижения дополнительных условий пресс-секретарь назвала принятие закона о Кабинете министров вне законодательного поля, что существенно сужает основу для позитивного диалога.

УНИАН поинтересовался мнением политиков и экспертов по этому поводу.

Вячеслав Кириленко, лидер фракции НУ: ГАРАНТИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ – ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ СИЛЫ УНИВЕРСАЛУ Президент Ющенко как инициатор уже второго общенационального круглого стола для обеспечения его эффективности может вносить перед его проведением любые дополнительные предложения. Все это общественно важные вопросы, относительно которых существуют кардинальные разногласия между позициями правительства и Президента. Эти вопросы настолько сложны, что нуждаются в предварительном обсуждении и в парламенте, и в обществе в целом. Их необходимо выносить на круглый стол уже с определенной степенью решения и с наличием рецептов выхода из тупика.

В то же время я продолжаю считать, что было бы очень хорошо, если бы уже к началу общенационального круглого стола парламент и, в первую очередь, правящая коалиция согласились с необходимостью предоставления юридической силы Универсалу национального единства. После этого разговор о последующем поиске механизмов его реализации приобрел бы силу и получил гарантии того, что своих обязательств по результатам второго круглого стола будут придерживаться и премьер Янукович, и председатель ВР Мороз, а не только Президент.

Думаю, что этот круглый стол возможен лишь при условии, что все его участники готовы к конструктивному решению общенациональных, а не узкополитических проблем. Если такого желания нет, то круглый стол не будет иметь смысла.

Иван Бокий, лидер фракции СПУ: ПРЕЗИДЕНТ ПЕРЕСОЛИЛ Как всегда в таких случаях, тяжело понять, о чем идет речь. Думаю, что Президент этим шагом немного пересолил. Если он выступает инициатором круглого стола, то должен считаться с некоторыми вещами. Есть Конституция и конституционные законы, которые нужно принимать. Если они ему не нравятся, то для этого есть Конституционный суд. С другой стороны, некоторые поправки Президента к закону о Кабинете министров проходят, но такой компромисс является результатом диалога, а не выдвижения условий. И закон о Кабмине, и закон о Президенте, и закон о СНБО – это законы, которые вытекают из конституционных норм. И думаю, что здесь излишне ставить какие-то условия.

Очевидно, на переговорах нужно договариваться о принципах, которые могут быть положены в основу данных законов, но, с другой стороны, эти принципы заложены в Конституции.

Нужно решать – нужен ли этот круглый стол, или нет. Думаю, что политический диалог все равно необходим.

Выдвинутые условия – это рабочие моменты, которые не нуждаются в специальном рассмотрении. Если круглый стол будет организован, СПУ будет принимать в нем участие. Если будет решено, что он не нужен, то это не наша проблема, потому что не мы его инициируем.

Михаил Чечетов, зам главы фракции Партии регионов: ПОЧЕМУ ВМЕСТО ПРЕЗИДЕНТА ГОВОРЯТ МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ? Считаю, что когда возникают дискуссионные и общественно важные вопросы, которые не находят решения в рамках действующей Конституции и трактуются обществом противоречиво, то действительно нужно решать их за круглым столом, а не на митингах. Плохой мир лучше доброй войны. Но за круглый стол нужно садиться без всяких ультиматумов.

Ультимативный тон разговора свойствен тем, у кого нет других аргументов, и кто таким способом демонстрирует свою слабость. Сильный никогда не ставит никаких условий, он просто садится за стол и начинает разговор. Была одна политическая ситуация, она стала другой, – давайте садиться и говорить. Если появились новые темы для обсуждения, давайте и их обсудим. Возможно, здесь есть еще и расчет: если одна сторона не хочет садиться за круглый стол, то выставляет другой стороне дополнительные условия, чтобы та же отказалась от переговоров.

Но нужно учесть, что одно дело, когда что-то произносит сам Президент, и совсем другое, когда кто-то говорит от имени Президента – то ли пресс-служба, то ли Секретариат Президента. Мы не можем судить о позиции Президента по словам пресс-секретаря. За последнюю неделю я не слышал ни одного комментария Президента. А все эти мальчики из Секретариата и девочки из пресс-службы много чего наговорили: давали какие-то оценки и учили всю страну, парламент и Кабинет министров, как и что делать. Виктор Андреевич Ющенко всегда был нацелен на диалог, и хотелось бы его услышать.

Возможно, изменится срок проведения круглого стола, возможно, изменится повестка дня. Вы думаете, что если не опубликован закон о Кабинете министров, то работа не ведется? Ведется очень серьезная работа, которой не видно, происходят очень серьезные консультации на наивысшем уровне, когда и председатель ВР, и премьер, и Президент пытаются найти решение, которое сделало бы механизм государственной власти максимально эффективным в рамках Конституции. И публикацией закона о Кабмине в Интернете, а не в правительственных газетах, Александр Мороз еще раз демонстрирует настрой на достижение компромисса. И думаю, что такой компромисс на уровне первых лиц государства будет найден. А дискуссии на уровне мальчиков и девочек – это так, для широкой общественности. Почему эти мальчики и девочки считают, что они умнее Министерства юстиции, юридических служб Верховной Рады и Кабинета министров, депутатского корпуса, который проголосовал за закон о Кабмине? Не нужно преувеличивать свою роль в истории.

Виктор Небоженко, политолог: ХОТЕЛОСЬ БЫ УСЛЫШАТЬ ПОЗИЦИЮ САМОГО СНБО

Сейчас есть острая потребность в любых инициативах ведущих политических игроков. Публичное обращение Президента к будущим участникам переговорного процесса – несколько необычно для украинской политики. Но это ни в коей мере не унижает обе стороны и дает возможность вероятным участникам круглого стола свободу маневра.

Президент показал себя как дипломат, который дает возможность политическим силам осмыслить его предложения и формат будущих отношений. Потому совсем неправильно оценивать заявление его пресс-секретаря как ультиматум. Это нормальный и достаточно мягкий способ построения отношений со своими политическими друзьями и противниками. Было бы намного хуже, если бы он сам обратился к народу с аналогичным заявлением – в таком случае ситуация выглядела бы значительно более жесткой. Президент пытается наладить параллельный диалог в более широком контексте, а не свести все к жесткому переговорному процессу непосредственно между участниками. И это правильный ход.

Теперь нужно ожидать какое-то решение или встречные предложения заинтересованных сторон. Безусловно, не исключен вариант игнорирования условий, озвученных Президентом, но и у него есть возможность ответа – в других направлениях.

Если мы переходим к парламентской форме правления, то огромное хозяйство по управлению делами Президента нуждается в решении своего статуса. Речь идет о громадном государственном институте и целых отраслях государственного хозяйства. Потому вполне вероятно, что эти вопросы нужно выносить на достаточно широкое обсуждение, а не решать кулуарно. Что касается СНБО, то хотелось бы видеть активную позицию самого руководства СНБО относительно места этой структуры в современном политическом процессе, его позицию в конфликтных ситуациях, а не только точку зрения Президента, озвученную через пресс-службу. Не думаю, что в обществе существует четкое понимание того, как сама СНБО видит свою роль и место в современной политической ситуации. Нужно, наконец, определиться – кто в государстве отвечает за национальную безопасность.

Пресс-служба Президента озвучила одни из самых болезненных проблем и хочет сделать процесс их решения публичным для всех заинтересованных сторон. Думаю, что это нужно рассматривать как начало дискуссии, а не просто попытку защитить свои позиции. Президент не заинтересован в скорых и решительных действиях Кабмина и Верховной Рады, направленных на решение в одностороннем порядке озвученных им проблем. Но то, что в связи с переходом к парламентаризму эти вопросы нуждаются в решении, – несомненно.

Вадим Карасев, политолог: ЕСЛИ СФАБРИКУЮТ ЗАКОН О ПРЕЗИДЕНТЕ, ТО ЗАЧЕМ КОМЕДИЯ С КРУГЛЫМ СТОЛОМ? Выдвинутые Президентом условия являются обоснованными, потому что если будут запущены в законотворческий процесс закон о Президенте, о СНБО, об оппозиции и т.д., и данные законы будут, в сущности, фабриковаться в Верховной Раде, то какой смысл проводить круглый стол?

Можно вынести неурегулированные вопросы взаимоотношений между основными центрами власти на рассмотрение самого круглого стола, и тогда он имеет смысл. Иначе, зачем вся эта комедия, в которой Президент будет выглядеть бессмысленно и потеряет политическое лицо? В этом случае президентская инициатива проведения круглого стола станет посмешищем для тех, кто агрессивно настроен по отношению не только к президентским инициативам, но и к институту президентства и к Президенту лично.

Возможна также версия, что круглого стола не будет, и Президент это понимает, потому и выдвигает условия, демонстрируя, что стоит на принципах, на базе которых возможно проводить круглые столы со своими оппонентами, в том числе и по поиску компромиссов по спорным вопросам. В этом случае мы наблюдаем реакцию Президента как проявление осознания бесперспективности идеи круглого стола. Он таким способом дает понять, что это будет дежурный обман.

Месиджи, что были озвучены спикером Президента, не представляют полностью его позицию. Такие заявления делаются спикером именно для того, чтобы не отбирать у Президента поле для маневра – и он это поле имеет.

Третьей версией, которая объясняет ход Президента, является желание прозондировать, как отреагируют на заявление Мороз и Янукович, как расставят акценты, отвечая на такую инициативу Президента. С учетом формы ответа, будут разрабатываться последующие тактические шаги – в ключе развертывания диалога или продолжения перманентной войны. Если они не принимают условия проведения круглого стола, то пусть сформулируют, с чем они выходят на переговоры.

Таким образом, Президент уточняет возможную повестку дня круглого стола, чтобы он не превратился в дежурную болтовню. На сегодня у остальных его участников нет ни условий, ни повестки дня.

Можно сказать, что Президент предпринял шаги по сохранению своей оборонной позиции, и в то же время для выяснения, насколько действенной может быть идея круглого стола в нынешних политических условиях.

Галина Ключковская