Янукович: Украина готова быть надежным партнером России

Кандидат на пост Президента, лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ убежден, что Украина готова стать надежным партнером в формировании единого экономического пространства России с Европой.

Об этом он заявил сегодня ходе телемоста с Давосом, где проходит Всемирный экономический форум, сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов.

В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул, что после победы на президентских выборах намерен добиваться существенного увеличения роста товарооборота Украины с Россией.

«Все наши отношения мы будем строить на принципах Всемирной торговой организации», - подчеркнул он.

В.ЯНУКОВИЧ напомнил, что объемы товарооборота Украины и России в последние годы сильно упали. «Это последствия заполитизированной политики последних лет, которую мы бы не хотели продолжать», - отметил лидер Партии регионов.

Кандидат в президенты подчеркнул, что «Украина готова быть надежным партнером в формировании единого экономического пространства России с Европой», добавив, что Россия, Беларусь и Казахстан ушли далеко вперед в создании подобного единого экономического пространства.

«Мы будем строить стратегические, партнерские отношения с Россией, которые будут нас объединять в вопросах экономической интеграции. Я смотрю в будущее оптимистично», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.