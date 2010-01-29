Медведько: Межигорье принадлежит частной фирме на законных основаниях

Законность передачи бывшей государственной резиденции “Межигорье” в частную собственность подтверждена в судебном порядке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил генеральный прокурор Украины Александр МЕДВЕДЬКО сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Он, в частности, сообщил, что в Генпрокуратуру пока не поступало никаких обращений от Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам проверки законности передачи в аренду лидеру Партии регионов Виктору ЯНУКОВИЧУ правительственной резиденции “Межигорье”, за создание которой вчера было проголосовано в парламенте.

В то же время А.МЕДВЕДЬКО напомнил, что ранее в Генпрокуратуру уже поступало несколько обращений относительно “Межигорье” от народных депутатов нескольких фракций.

«Я хочу сказать, что были судебные решения. Сначала рассматривал это дело Киевский хозяйственный суд, Киевский апелляционный суд и 27 января есть решение Высшего хозяйственного суда о том, что территория “Межигорье” и само помещение принадлежит частной фирме на законных основаниях», - заявил генеральный прокурор.