Ющенко почтит память Героев Крут

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в мероприятиях чествования подвига Героев Крут.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 9.00 он возложит цветы к памятному знаку Героям Крут в Киеве на Аскольдовой могиле.

Также сегодня В.ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.

Во время рабочей поездки, ориентировочно в 12.00, глава государства возложит цветы к Мемориалу памяти Героев Крут вблизи станции Круты и примет участие в митинге по случаю 92-й годовщины боя под Крутами.