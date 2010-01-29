Ющенко почтит память Героев Крут
08:56, 29 января 2010Политика
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Президент съездит на Черниговщину
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО сегодня примет участие в мероприятиях чествования подвига Героев Крут.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в 9.00 он возложит цветы к памятному знаку Героям Крут в Киеве на Аскольдовой могиле.
Также сегодня В.ЮЩЕНКО осуществит рабочую поездку в Черниговскую область.
Во время рабочей поездки, ориентировочно в 12.00, глава государства возложит цветы к Мемориалу памяти Героев Крут вблизи станции Круты и примет участие в митинге по случаю 92-й годовщины боя под Крутами.
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