ПР: Луценко, с его образованием, мог быть министром, а замом - нет

Фракция Партии регионов сегодня подаст иск в Киевский окружной административный суд по поводу незаконности назначения Юрия ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел.

Об этом сказал в интервью агентству УНИАН первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Александр ЛАВРИНОВИЧ.

Он выразил надежду, что «достаточно быстро мы получим соответствующее решение суда, поскольку это дело не нуждается в долгих выяснениях».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что решение правительства о назначении Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем министра внутренних дел Украины принято «как минимум, с двумя грубыми нарушениями». Он отметил, что речь идет о том, что у Ю.ЛУЦЕНКО «нет того образования, которое позволяет назначать его на должность государственного служащего».

А.ЛАВРИНОВИЧ напомнил, что, будучи министром, Ю.ЛУЦЕНКО занимал политическую должность, а первый заместитель министра – это государственный служащий, относительно которого в законодательстве Украины есть определенные критерии для назначения его на государственную службу. Кроме того, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что в соответствии с законом Украины «О Кабинете министров Украины» назначение на должность заместителя министра происходит «исключительно по представлению министра, а такого министра в Украине не существовало, который мог бы подать кандидатуру Ю.ЛУЦЕНКО на утверждение».

А.ЛАВРИНОВИЧ подчеркнул, что «надежды на то, что Ю.ЛУЦЕНКО дальше будет работать в Министерстве внутренних дел, абсолютно напрасны». Он добавил, что также «напрасны надежды, что удастся использовать систему для срыва выборов или коррекции их результатов».

А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что действия Юлии ТИМОШЕНКО относительно назначения Ю.ЛУЦЕНКО исполняющим обязанности министра внутренних дел свидетельствуют о том, «что это у нее едва ли не последняя надежда на использование инструмента, который должен был бы обеспечить срыв выборов».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 января, Верховная Рада Украины приняла постановление «Об отставке Юрия ЛУЦЕНКО с должности министра внутренних дел Украины». “За” проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Сегодня, на внеочередном заседании правительства, Кабинет министров назначил Ю.ЛУЦЕНКО первым заместителем, и.о. министра внутренних дел.