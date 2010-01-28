ЦИК хочет на второй тур почти 449 миллионов

На подготовку и проведение повторного голосования по выборам Президента Украины будет выделено 448 млн. грн. 581 тыс. 119 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, Центральная избирательная комиссия сегодня на заседании утвердила распределение средств на подготовку и проведение второго тура выборов.

В частности, из этой суммы 22 млн. 731 тыс. 67 грн. выделено на потребности ЦИК, 28 млн. 629 тыс. 866 грн. – на потребности окружных избирательных комиссий и 381 млн. 139 тыс. 598 грн. – на потребности участковых избирательных комиссий.

Кроме того, ЦИК утвердила резерв средств в сумме 16 млн. 80 тыс. 588 грн., что связано с необходимостью пересчета зарплаты членов избирательных комиссий в связи с предоставлением справок о средней зарплате.