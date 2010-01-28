«Региональные» правки к закону о выборах прошли только в первом чтении

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении изменения к закону о выборах Президента относительно организации работы избирательных комиссий, на внесении которых настаивала фракция Партии регионов.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие проекта Закона “О внесении изменений в Закон Украины “О выборах Президента Украины”, внесенного народным депутатом от Партии регионов, первым вице-спикером парламента Александром ЛАВРИНОВИЧЕМ, проголосовали 226 народных депутатов из 415, зарегистрированных в сессионном зале.

Поддержали принятие решения 172 депутата от Партии регионов, 27 от КПУ, 25 от НУ-НС и двое внефракционных.

В то же время ВР отказалась сократить срок подготовки данного законопроекта ко второму чтению.

В первый раз такое предложение поддержали 224 народных депутата, а во второй - 216.

В случае положительного решения парламент должен был бы рассмотреть законопроект во втором чтении уже 2 февраля.

Однако в связи с отрицательным решением профильный комитет ВР будет иметь на подготовку законопроекта ко второму чтению 14 дней.

В целом законопроект не был поставлен на голосование, поскольку фракция БЮТ выразила к нему свои замечания.

Законопроектом предусматривается исключить из закона положения, по которым заседание избирательной комиссии является полномочным, если в нем принимает участие не менее двух третей состава комиссии. При этом в случае бездеятельности избирательной комиссии комиссия высшего уровня имеет право принять решение по существу вопроса, отнесенного к компетенции комиссии низшего уровня. В день голосования такие вопросы рассматриваются комиссией высшего уровня безотлагательно.

Законопроектом также предусмотрено, что в случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей окружной избирательной комиссии за 20 дней до дня повторного голосования, Центральная избирательная комиссия формирует состав окружной избирательной комиссии в составе 14 человек (по 7 от каждого кандидата) по представлению председателя соответствующего областного совета.

В случае, если кандидат на пост Президента Украины не использовал возможность подать установленное количество кандидатур в состав соответствующей участковой избирательной комиссии за восемь дней до дня повторного голосования, окружная избирательная комиссия формирует состав участковой избирательной комиссии в количестве 16 человек (по 8 от каждого кандидата), по представлению председателя соответствующего городского, районного, районного в городе совета.