У Литвина будут голосовать за отставку Луценко

10:32, 28 января 2010
Политика
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А может, и нет...

Фракция Блока Литвина будет голосовать за отставку министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.

В то же время собеседник агентства отметил, что это решение еще может быть изменено.

В настоящий момент в кулуарах Верховной Рады, во время перерыва в заседании, нет ни одного представителя фракции Блока Литвина.

 

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