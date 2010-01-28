У Литвина будут голосовать за отставку Луценко
10:32, 28 января 2010Политика
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А может, и нет...
Фракция Блока Литвина будет голосовать за отставку министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО.
Об этом УНИАН сообщил источник во фракции.
В то же время собеседник агентства отметил, что это решение еще может быть изменено.
В настоящий момент в кулуарах Верховной Рады, во время перерыва в заседании, нет ни одного представителя фракции Блока Литвина.
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