Герман: Янукович на дебаты не пойдет, и ничего тут не сделать

Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что решение кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА не изменилось, и он не будет принимать участия в теледебатах с Юлией ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.

А.ГЕРМАН в очередной раз отметила, что В.ЯНУКОВИЧУ не о чем говорить с «человеком, который не держит своего слова..., не имеет своих принципов и ценностей».

При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что это собственное решение В.ЯНУКОВИЧА. По ее словам, «когда я слышу, что я как-то на это влияю, это вызывает улыбку».

А.ГЕРМАН сказала, что все, кто знают В.ЯНУКОВИЧА, понимают, что влиять на него невозможно.