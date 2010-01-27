Герман: Янукович на дебаты не пойдет, и ничего тут не сделать
19:19, 27 января 2010Политика
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Депутат улыбается
Народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН заявляет, что решение кандидата в президенты Виктора ЯНУКОВИЧА не изменилось, и он не будет принимать участия в теледебатах с Юлией ТИМОШЕНКО.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на пресс-конференции.
А.ГЕРМАН в очередной раз отметила, что В.ЯНУКОВИЧУ не о чем говорить с «человеком, который не держит своего слова..., не имеет своих принципов и ценностей».
При этом А.ГЕРМАН подчеркнула, что это собственное решение В.ЯНУКОВИЧА. По ее словам, «когда я слышу, что я как-то на это влияю, это вызывает улыбку».
А.ГЕРМАН сказала, что все, кто знают В.ЯНУКОВИЧА, понимают, что влиять на него невозможно.
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